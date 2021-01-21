Албания объявила персоной нон грата российского дипломата

В Албании приняли решение объявить персоной нон грата дипломата из России в связи с нарушением антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве Албании заявили, что связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым, выразив обеспокоенность продолжающимися нарушениями мер по борьбе с коронавирусом со стороны дипломата российского посольства.

«К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры… С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления», — говорится в сообщении.

| 2021-01-22T00:51:15+04:00 22 января 2021, 02:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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