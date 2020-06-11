Актеры, спортсмены, политики должны стать примером для обычных граждан — На кого нам ровняться?

Пока на планете свирепствует пандемия коронавируса все усилия фармацевтических компаний и ведущих стран направлены на разработку эффективной вакцины. В настоящее время в лабораториях по всему миру разрабатывается около 180 проектов по созданию вакцины от COVID-19. А на днях член правления Всемирной организации здравоохранения, советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди отметил, что особые надежды возлагаются на совместные разработки исследователей Оксфордского университета и их коллег из итальянской Помеции, вероятно, именно эти разработки будут реализованы быстрее остальных.

Однако наличие вакцины еще не означает, что препарат достаточно клинически проверен и будет эффективным в борьбе против COVID-19, не говоря уже о возможных побочных эффектах. Поэтому при самых оптимистических прогнозах вакцину можно получить, как минимум, через пару лет.

Тем временем, ученые Кембриджа и Гринвича доказали, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы. По их мнению, это позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию, передает лента.ру.

Исследователи показали, что одни только ограничительные меры не помогут сдержать повторные вспышки коронавируса. Однако даже самодельные маски с ограниченной эффективностью могут значительно снизить скорость передачи инфекции, если их носит достаточное количество людей вне зависимости от симптомов. Если же ношение масок сочетается с социальным дистанцированием и некоторыми ограничительными мерами, то это позволит справиться с пандемией и вызванным ею экономическим кризисом задолго до появления эффективной вакцины.

А как же складывается ситуация в Азербайджане? Правительство поэтапно смягчило ограничения и в итоге мы стали наблюдать, что темпы распространения коронавируса возрастают в значительной степени больше, чем это было в дни особого карантинного режима. Несмотря на принятие закона о штрафовании лиц, не носящих медицинские маски, мы наблюдаем практически отсутствие гражданской ответственности и халатного равнодушия жителей Азербайджана к ношению масок.

В переполненных пассажирами автобусах и на наводненных людьми улицах редко можно встретить лиц, кто соблюдает социальное дистанцирование и обязательное ношение масок. Многие носят маски, надевая их на подбородок, не закрывая рот и нос. Если не переломить эту тенденцию, то страна обязательно столкнется со второй волной COVID-19.

В одной из статей, проводя параллели между Чехией и Азербайджаном, мы отмечали, что именно дисциплинированность чешских граждан стала главным фактором в борьбе с распространением COVID-19. Граждане должны быть более ответственными и носить маски в закрытых помещениях. В первую очередь, этим шагом он берегут не только свое здоровье, но и свою семьи и близкое окружение.

В дни особого карантинного режима полиция не только призывала, но и требовала от граждан носить медицинские маски. Бакинское транспортное агентство даже запрещало пассажирам без медицинской маски пользоваться автобусами. К тому же, в те дни в стране был дефицит масок. Что же мы наблюдаем сейчас? Водители автобусов сами не носят маски и не требуют этого от своих пассажиров. И это тогда, когда в стране уже запущено предприятие по производству медицинских масок и нет никаких проблем с их приобретением. У нас масок производится в таком количестве, что уже можно их раздавать бесплатно. Привлечь волонтеров, чтобы они бесплатно раздавали маски всем гражданам, призывая их проявить гражданскую сознательность. Пусть даже этим займутся водители автобусов – раздают маски тем пассажирам, которые их не носят. К этому делу можно привлечь популярных в стране лиц – актеров, спортсменов и общественных деятелей. Пусть каждый из них призывает к обязательному ношению медицинских масок в закрытых помещениях, подавая положительный пример.

К слову, на днях после инцидента граждан с полицией в Ясамальском районе, группа Национальных героев заявила о своей поддержке личному составу МВД, поддерживающих правопорядок в условиях карантина. Но почему не слышно призывов Национальных героев соблюдать правила карантина?! Каждый, кто имеет маломальский авторитет в обществе, должен внести свою лепту в общее дело. Коронавирус существует и нам всем уже пора позаботиться о себе и окружающих. И начинать это нужно с ношения медицинской маски!