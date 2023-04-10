В столице Азербайджана с успехом завершились Дни российского кино. Кинопоказы и творческие встречи в рамках программы прошли в «Низами», Международном мугам центре, Русском доме Баку. Все просмотры прошли при переполненных залах.

В рамках Дней кино Баку посетила делегация кинематографистов, в которую вошли народные артисты России Юрий Назаров и Юлия Рутберг, генеральный директор продюсерского центра «ЭЛС» продакшн», заслуженный работник культуры России Елена Лебедева, артисты театра и кино Павел Крайнов, Андрей Харенко и Полина Нечитайло.

Напомним, что актеры привезли в Баку 4 фильма — «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Суворов: Великое путешествие», «Либерея: Охотники за сокровищами» и «1941. Крылья над Берлином». Последний фильм закрывал программу. Бакинцам фильм представил Андрей Харенко, удививший публику признанием, что он имеет к Баку самое непосредственное отношение.

После просмотра фильма зрители имели возможность задать актеру вопросы. Но прежде, приветствуя публику, Андрей сообщил, что в Баку родилась его мама, и все свое сознательное детство актер проводил на отдыхе в Азербайджане.

«Мы жили на острове Артем, я знаю, что сейчас он называется Пираллахи. Мама привозила нас с братом в Баку летом, я даже какое-то время ходил здесь в детский садик», — рассказал актер в интервью #.

Современный Баку произвел на актера неизгладимое впечатление.

«У нас была очень насыщенная программа, много экскурсий, мы были в Старом городе, в Доме – музее братьев Нобель, посетили очень много других знаковым мест. Баку – невероятный, красивый, чистый город! Я всегда мечтал привезти сюда уже свою семью, показать Баку жене, детям, но все откладывалось. И когда Елена Лебедева, руководитель нашей делегации и продюсер Дней кино сообщила, что мы едем в Баку, я не мог поверить этому счастью!», — признается актер, подчеркивая, что выражает ей несказанную благодарность за эту возможность.

Харенко удалось посетить остров Пираллахи, встретиться с родственниками, которые до сих пор живут в Баку, отснять для мамы панорамы родного острова и с лихвой насладиться теплыми воспоминаниями о детстве:

«Многое на Артеме изменилось, нашего дома уже нет, море значительно отступило от берега. Но я испытал такое огромное счастье, находясь здесь. Я будто заново родился!», — сказал артист.

После просмотра фильма зрители получили возможность задать актеру вопросы и обсудить картину.

Елена Лебедева отметила, что показ фильма «1941. Крылья над Берлином» посвящен памяти российского актера Сергея Пускепалиса, трагически погибшего в прошлом году.