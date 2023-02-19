Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг заявления о якобы большом наплыве сирийских беженцев в провинцию Хатай, пострадавшую от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

«Эти заявления полностью противоречат действительности», — сказал, как сообщает Агентство Анадолу, министр в ходе инспекции приграничных частей в провинции Хатай.

Акара сопровождал глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер.

«Мы получили информацию от уполномоченных лиц и провели инспекцию на местах. Вопреки заявлениям о том, что сирийские беженцы якобы массово переходят в Турцию, оказалось, что наоборот, граждане Сирии возвращаются в свою страну», — сказал он.

Акар подчеркнул, что со дня землетрясений в Сирию добровольно вернулись 10 633 человек.