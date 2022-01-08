Встреча Турции и США по вопросу истребителей F-35 состоится в ближайшие дни, ведется подготовка.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее Акар заявил, что проведение встречи планируется в Вашингтоне.

«Переговоры с США по F-35 продолжаются. В ближайшие дни в США состоится встреча по поводу F-35, ведется подготовка», — приводит слова Акара агентство «Анадолу».

Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.