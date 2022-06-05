Откуда берёт своё начало вдохновение? Из чего рождаются образы и сюжеты? Через какую призму можно воспринимать мир, наполненный эмоциями? Для чего существует живопись?

Член Союза художников Азербайджана, художница Айдан Мамедова отвечает на подобные «вопрошания» мягкой улыбкой. Для неё всё очевидно… ведь в мир искусства она вступила в возрасте, когда «море самое синее, деревья самые зелёные, а небо самое чистое». В три года Айдан провела свою первую линию на белой поверхности и с тех пор, как она сама признаётся, не мыслит ни дня без красок и холстов. Более того, она с удовольствием приглашает разделить собственный восторг каждого мгновения жизни, вплетённый в сюжетную канву своих картин и всего в чём «оживает» искусство.

В небольшом пространстве художественного салона, расположенного в сердце Баку – Ичеришехер, Айдан Мамедова смогла создать островок «личной вселенной», где искусство теряет статичность и выходит за плоскостные рамки. Здесь картины смотрят со всевозможных поверхностей. По потолку «разливается кофейный аромат» парижской кофейни a-laturka… Что впрочем, неудивительно, ведь в написании этой картины было использовано кофе! Сценка, привычная для французской столицы, свидетельницей которой была сама художница, просто не могла не включить его в себя. Необычные ингредиенты для нанесения на холсты, пусть не самый новаторский шаг в изобразительном искусстве, но в исполнении Айдан, они подчёркнуто к месту, усиливая эффект визуального восприятия. Потому маслянистость нефти мягко «окутывает» тонкостью холсты из серии, посвященной этой неотъемлемой составляющей азербайджанской истории.

Здесь со всех сторон разнообразные пейзажи: от горячих песков до заснеженных лесов. Здесь трактор, увиденный по дороге в Худат и ставший очередным «героем» для Айдан в одноимённой работе, соседствует с художественными сполохами цвета «Эмоциональности». Здесь «Путь», в своей философии невольно перекликается с «Велосипедом», замершим в ожидании выбора дальнейшего движения. Здесь виды городов, как память о путешествиях самой художницы. Здесь абстрактный взгляд на окружающее пространство через палитру выводящий на иной уровень восприятия изобразительных форм. Подобное разнообразие жанров – желание не ограничивать собственные творческие возможности. Если и искать определение всему представленному в салоне, то эклектика – будет одной из самых отражающих.

И всё это окружает посетителя с первого же шага через порог. Адрес Беюк Гала, 16 – это своеобразное окно в атмосферу творчества, не имеющего границ. Где единственным критерием становится торжество цвета и света. В салоне-галерее словно изнутри знакомишься с творчеством Айдан, потенциал которой уже вышел далеко за привычные рамки, словно отвечая на ещё один вопрос: «Можно ли носить шедевры живописи в повседневности?».

В 2013 году Айдан Мамедова доказала, что изобразительное искусство и бизнес прекрасно дополняют друг друга.

Сама же художница осталась верной выбранному профессиональному пути, основав бренд ручной росписи по одежде Partcha.az. Посылом от бренда стала идея того, что в повседневной жизни человека обязательно должно быть место ярким краскам. И не только.

– Важной составляющей декларируемой брендом стало придание индивидуальности отдельному человеку, придавая его стилю уникальность, – говорит Айдан Мамедова. – Мне повезло. Я собрала профессионалов своего дела, каждый из которых имеет степень магистра, и мы реально понимаем друг друга с полуслова. Тем более, это моя сестра Чинара Мамедова, дизайнер бренда и отвечающая за инновации, и близкая подруга Севиль Керимова, тоже художник и менеджер бренда. У нас сплочённая команда. Понятно, что являясь главной художницей бренда, за мной остаётся право главенствующего решения. Но изначально нашим взаимоотношениям была присуща паритетность в согласовании всех идей и нововведений.

Деним и хлопок, стали полноправными «соседями» дополнив традиционные холсты, бумагу и картон. Роспись по одежде благодаря скрупулёзному подходу впервые была представлена на высочайшем и профессиональном уровне. Здесь при кажущейся похожести, всё отличается. И как признаётся Айдан, по сей день даже при желании, ей не суждено в точности повторить выбранный «принт». Каждый предмет одежды – это новая художественная работа. И не важно, сумка это или пара кроссовок. Даже керамика, вошедшая в линию бренда, обладает индивидуальностью. Потому неудивительно, что за девятилетнюю историю активной работы в своём «portfolio» бренд имеет многочисленные коллаборации, в числе которых Центр Гейдара Алиева, Soroka Concept store, Baku Book centre, Ilove Baku, Fashion Week. Создаёт эксклюзивные мерчи для «Alpaca Azerbaijan». Partcha.az подчёркивает, что всегда оставляет свободу выбора «какую картину носить» для поклонников бренда и тех, кто знакомится с ним непосредственно в салоне-галерее. А потому, здесь не откажут в желании написать «принт» по индивидуальному заказу. Хотите носить Сальвадора Дали? Пожалуйста! Или привычной спортивной обуви добавят эксклюзивной красочности. Желаете надевать Мунка? Легко! Только создано это будет через призму талантливого взгляда Айдан. Искусство не любит рамок и должно приносить радость, а потому и Partcha.az пластична в своём подходе к реализации пожеланий, чутко прислушиваясь к своим клиентам. И это приносит успех не только на азербайджанском рынке. Бренд связывает сотрудничество с зарубежными партнёрами в Дубае, России, США. А безграничность Интернета и вовсе способствует заказам, исполнение которых ограничено лишь способом доставки адресату…

Но есть в творчестве Айдан Мамедовой две темы, к которым она всегда возвращается и «пробует на вкус» с неослабевающим интересом: Каспийское море и апшеронский гранат. Без них немыслим Азербайджан. Любовь к ним, сродни отождествлению с его сущностью. Они незыблемые символы этой земли. А потому, как признаётся художница, само её творчество невозможно без них.

Морские пейзажи – это атмосфера, в которую выпускница и магистр Азербайджанской художественной академии погружается уже долгие годы. Каждый год, ещё до студенческих времён, она предпочитает писать Каспий с натуры, запечатлевая его «характер» в разные сезоны. В её художественных работах он оживает во всех ипостасях: спокойной гладью и алмазной россыпью брызг, штормовым шквалом, испытывающим на прочность гранит прибрежных скал.

С морем у художницы особые отношения. Можно сказать, что однажды Каспий благословил одну из её работ, таким образом, согласившись позировать Айдан неустанно. История связана с одной из картин, что занимает в салоне-галерее одно из видных мест.

– Выехав на очередной пленэр к морю, я не приняла во внимание, что ветер в тот день по прогнозам должен был усилиться, – рассказывает художница. – В октябре это привычное дело, а потому менять планы никто и не думал. К таким «вылазкам» помимо Чинары и Севиль, всегда присоединяется моя мама. Так было и в тот день. И, казалось бы, ничто не могло нарушить моё привычное «общение» с холстом, тем более работа, практически, была в завершающей стадии. Вот только кое-кто имел собственное мнение. Каспий решил посмотреть, как я его изобразила, и неожиданным резким порывом ветра картину сорвало с мольберта. Секундально, и холст на подрамнике, переворачиваясь в воздухе, понесся в море. Пока я наблюдала это, мысленно прощалась с картиной. Октябрь месяц. Три девушки. Пустынный берег. Так и стояла, не замечая, как ветер слизывает мои слёзы, оставляя от них лишь мокрые дорожки… Но моя сестра решила иначе. Поняв, что картина лежит на воде недалеко от берега, она, скинув верхнюю одежду, поплыла за ней! Сева же забежав в воду по колено, корректировала направление её заплыва. Пока я спустилась со скал, до картины уже добралась сестра. Но тут очередной порыв, картину уносит дальше от берега, а Чинара стараясь до неё добраться, начинает тонуть! Поверьте, я больше никогда не хочу испытать те Страх и Отчаяние. Время словно реально замерло, пока до Чинары доплыла Севиль. И вот уже вдвоём они каким-то чудесным образом упорно двигались вплавь к берегу, удерживая «картину-беглянку». До сих пор не понимаю, как им это удалось. Ведь порывы продолжались, правда, уже слабее. Несмотря на пережитые волнения, мы ещё умудрились сфотографироваться с этой работой, стоя по колено в морском прибое, крепко вцепившись в раму, не позволяя ветру вновь провернуть свой трюк… Так в моей коллекции появилась картина, завершающий штрих на которую положил сам Каспий. Я уступила его настойчивости стать соавтором, оставив за ним последнее слово.

Впрочем, такая история не стала единственной.

Ещё одним из направлений творчества Айдан Мамедовой стало создание изобразительных мини-коллекций – полноценного акта искусства. В салоне-галерее представлены подобные произведения из коллекции «НАР». На небольшие по размерам холсты, художница гармонично вписала яркие плоды граната. По словам Айдан, каждая работа списана с натуры, и даже в абстрактных мотивах сохраняется их реалистичность. Видимо поэтому, несмотря на малый размер, «центральный персонаж» коллекции сохраняет свою сочность.

– Я люблю работать на натуре, – говорит Айдан. – Пленэр позволяет наблюдать за игрой света внутри гранатовых зерён. То как они меняются в природной освещённости. Как возникающие тени меняют очертания плодов. Гранат – удивительное создание. Недаром он овеян множеством легенд. Кажется, что он живёт бок о бок с человеком на протяжении всего существования обоих. Даже пытаясь перенести его на холст, понимаешь, что невероятно сложно уловить то завораживающее, что заставляет внимательно вглядываться в его, кажущуюся простоту. Гранат – второй мой фаворит, который я люблю писать, стараясь передать множество нюансов. Так вот однажды, когда я тщательно подбирала вариативность, мне словно решил помочь дождь, который начался неожиданно. На моих глазах он стал естественным разбавителем, отчего работы обрели эффект обтекаемости и воздушности. Так что можно сказать, над кое-какими из представленных мини-картин в салоне поработала сама природа, а не только кисти, мастихины и руки художника.

Каждая из мини-картин завораживает искусной обработкой каждого зёрнышка плода. С анатомической точностью передавая их структуру, цвет, перелив оттенков и лёгкую прозрачность. По словам свидетелей, ожившие на мини-холстах гранаты, не оставляют никого равнодушными и востребованы у коллекционеров, в том числе и зарубежных. Что свойственно не только гранатовой теме.

В биографии Айдан Мамедовой участие во множестве выставок, в том числе и ежегодных молодёжных, проходивших в Союзе художников республики. Ещё со студенческого периода её работы входили в экспозиции выставок, организованных посольствами Франции, Германии, в Музейном центре при Министерстве культуры Азербайджана. Она проходила практику в Стамбуле, Париже, Санкт-Петербурге, Дубае, выставляясь в ведущих галереях.

И сегодня, художница, словно смешивая краски, расширила свою творческую палитру, найдя ей через собственный бренд новое «звучание», где Partcha.az – означает искусство, которое можно не только ощутить кончиками пальцев, но и смело брать с собой…

Татьяна Иванаева, Специально для «Зеркало»