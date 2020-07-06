Ахмед Алили: «А что, если азербайджанцы Карабаха вооружатся и начнут борьбу за водные ресурсы…»

Ситуация вокруг Куры может обострить противостояние вокруг Карабаха, считает директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили.

По его словам, то, что сейчас происходит с рекой Кура, создает благоприятную почву для Азербайджана, чтобы начать военные действия в Карабахе.

«Причем нужно сказать, что армянские военные всегда угрожали Азербайджану тем, что первым дело будут бить по мингячевирской плотине. Обмеление Куры вынуждает Азербайджан предпринимать какие-то действия. Потому что, с одной стороны, мы имеем дело с врагом, который угрожает стратегическому объекту Азербайджана, а с другой стороны, вода всю историю человечества играла определенную роль для начала войны», — отметил эксперт.

По его словам, вода, как основной источник жизни, приобретает для Азербайджана особую значимость, в плане стратегического доступа к водным ресурсам, и этот нюанс может сыграть решающую роль в деоккупации наших земель и вернуть контроль над Сарсангским водохранилищем.

Алили также добавил, что в 2016 году в ПАСЕ был принят документ, по которому говорилось, что низменная часть Карабаха не должна страдать от нехватки воды и Сарсангское водохранилище без всяких искусственных преград должно служить региону в обеспечении водой.

«То есть документы, которые говорят о том, что именно Азербайджан должен контролировать эти территории, но обратите внимание на последнее заявление МГ ОБСЕ, там написано, что военного решения этого конфликта не существует. Но главный нюанс в другом: МГ ОБСЕ и в целом международное сообщество никак не осуждает или не ограничивает вооружение карабахских армян, а что если азербайджанцы Карабаха вооружатся и начнут борьбу и войну за водные ресурсы, без которых они остались в низменной части?», — задался вопросом аналитик.

По словам эксперта, резолюции, документы и прочие заявления, которые принимаются МГ ОБСЕ и другими международными организациями, касаются правительств, но никак не вооруженных групп на местах.

«Как нагорно-карабахские армяне вооружились для самозащиты, так и карабахские азербайджанцы могут вооружиться для возвращения своих территорий и освобождения Сарсангского водохранилища. Тогда какая реакция будет у МГ ОБСЕ? Это вопрос, побуждающий к размышлению», — резюмировал он.