Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к населению в связи с праздничными днями.

В обращении говорится:

«В праздничные дни при приготовлении пищи необходимо соблюдать ряд правил безопасности, так как несоблюдение правил может быть чревато рядом негативных последствий. Во избежание случаев пищевого отравления приготовленные блюда не рекомендуется хранить в течение длительного времени».

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики призывает граждан быть осторожными при покупке новогодних подарочных упаковок со сладостями и в случае сомнений относительно их состава, срока годности и условий хранения сообщить об этом в колл-центр 1003.