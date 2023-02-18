Заместитель директора департамента МИД Израиля по Африке посол Шарон Бар Ли была выведена в субботу из зала заседаний саммита Африканского союза (АС) из-за того, что у нее не было соответствующего приглашения. Об этом заявила официальный представитель председателя комиссии АС Эбба Калондо.

«Бар Ли попросили покинуть помещение, так как она не имела приглашения», — приводит слова Калондо агентство Agence France-Presse. По ее словам, Африканский союз направил одноразовое приглашение представителю Израиля при АС Алели Адамсу, которое не подлежало передаче другому лицу. «Прискорбно, что мы имеем дело со злоупотреблением», — заметила Калондо.

В социальных сетях сейчас получил распространение видеосюжет, на котором сотрудники службы безопасности Африканского союза выводят Шарон Бар Ли из зала во время саммита АС, проходящего в столице Эфиопии Аддис-Абебе.