Две тысячи наемников из российского ЧВК «Вагнер» воюют сегодня в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара с востока Ливии.
Об этом в эфире ливийского телеканала February сообщила представитель Африканского командования вооружённых сил США (AFRICOM) Николь Киршманн, передает Анадолу.
По ее словам, путь к обеспечению безопасности на севере Африки пролегает через мир и стабильность в Ливии.
По данным AFRICOM в настоящее время на стороне Хафтара сражаются предположительно 2 тысяч наемников из поддерживаемых Кремлем ЧВК «Вагнер», сказала Киршманн.
Киршманн обвинила российских наемников в попытке дестабилизировать ситуацию в Африке.
Ливийский конфликт может быть урегулирован лишь политическим путем, сказала Киршманн.
Главой ЧВК «Вагнер» является Евгений Пригожин, более известный как «повар» президента России Владимира Путина. ЧВК «Вагнер» участвует в конфликтах в Сирии, Украине, Ливии и в странах Африки, причем как путем использования наемников, так и посредством политических рычагов давления.
По данным ООН, свыше тысячи российских наемников принимали непосредственное участие в ожесточенных боях в районе Триполи на стороне Хафтара.