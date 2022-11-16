Афины и Тегеран заключили соглашение об освобождении двух греческих танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior, задержанных силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Персидском заливе в мае 2022 года. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

В настоящее время оба танкера двигаются по направлению к Ормузскому проливу, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

27 мая силы КСИР задержали в Персидском заливе греческие танкеры Delta Poseidon и Prudent Warrior. По данным портала Nur News, близкого, как считается, к Высшему совету по национальной безопасности Ирана, эти действия стали ответом на задержание Грецией танкера Lana, перевозившего иранскую нефть.