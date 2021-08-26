Родители решили назвать девочку, появившуюся на свет во время эвакуационного рейса из Афганистана на американскую авиабазу Рамштайн в Германии (земля Рейнланд-Пфальц), в честь военно-транспортного самолета ВВС США C-17, который вывез ее мать из Кабула. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

По его словам, малышке дали имя Рич — как позывной этого самолета. «Как вы можете себе представить — как пилот ВВС — я мечтаю, чтобы ребенок по имени Рич вырос, получил гражданство США, а также чтобы она (позднее) летала на истребителях ВВС США», — сказал Тод Уолтерс по видеосвязи из Пентагона.

Рич появилась на свет 21 августа. Схватки у ее матери начались еще в воздухе, ребенок родился в грузовом отсеке машины через несколько минут после приземления. Девочку и мать доставили в военный госпиталь США в Ландштуле (Рейнланд-Пфальц). Между тем стало известно, что за минувшую неделю у эвакуированных афганок там появились на свет еще два ребенка.