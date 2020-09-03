Афганское правительство освободило 400 талибов

В Афганистане завершился процесс обмена пленными между правительством и движением «Талибан». Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности Афганистана Джавид Файсал, передает Анадолу.

По его словам, на свободу выпущены 400 талибов.

Процесс обмена пленными завершился, препятствий для началом межафганского диалога не осталось, отметил Файсал.

Согласно мирному соглашению между США и «Талибаном» от 29 февраля, для начала мирных переговоров из тюрем должны быть освобождены пять тысяч талибов взамен на 1000 пленных сторонников афганского правительства.

Решение об освобождении последних 400 боевиков, обвиненных в тяжких преступлениях, было принято парламентом Афганистана единогласно 7 августа.

Процесс обмена пленными был перенесен из-за протестов Австралии и Франции.

Глава правительственной делегации на переговорах с талибами Мухаммед Масум Станикзей сообщил о готовности к межафганским переговорам.

Межафганские переговоры планируются провести в столице Катара. Правительственная делегация из Кабула прибудет с данной целью в пятницу в Доху.