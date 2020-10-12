АФФА направит жалобу в УЕФА на футболиста Черногории в связи с провокационным постом в соцсети

После матча в рамках группового этапа Лиги наций Черногория – Азербайджан черногорский футболист Андрий Драгоевич поделился провокационным постом в социальной сети.

Как передает Apasport.az, исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов выразил отношение этому инциденту.

В своем заявлении на сайте Ассоциации он сказал, что АФФА уже устно проинформировал УЕФА о произошедшем: «У нас есть информация о том, что черногорский футболист Андрий Драгоевич поделился провокационным постом на своем аккаунте в социальной сети после игры Черногория-Азербайджан в рамках Лиги Наций, состоявшейся 10 октября в Подгорице.

«Это неэтичное поведение, которое в то же время является Попытка представителя национальной ассоциации третьей стороны вмешаться в вопрос, никоим образом не касающийся ее, не только является неэтичным, этот шаг также является попыткой пропаганды сепаратистского режима, что АФФА решительно осуждает», — отметил Мамедов. Он подчеркнул, что Драгоевича не было в составе сборной Черногории в матче с командой Азербайджана, тем не менее, данный факт не изменит отношения АФФА к вопросу.

Официальную жалобу АФФА направит 12 октября.

Отметим, что матч завершился победой Черногории со счетом 2:0.