Адвокаты экс-президента Дональда Трампа обжаловали в суде запрос Министерства юстиции о продолжении рассмотрения секретных документов, в прошлом месяце изъятых ФБР в поместье Трампа во Флориде в рамках продолжающегося уголовного расследования.

В поданном в суд заявлении адвокаты Трампа также попросили окружного судью Эйлин Кэннон потребовать, чтобы независимый специальный эксперт, который был назначен для рассмотрения документов, включил около 100 документов, помеченных грифом «секретно» в обзор более чем 11 000 документов, изъятых в ходе обыска в Мар-а-Лаго.

В ходатайстве отмечается, что Трамп оспаривает утверждение Минюста о том, что 100 документов, о которых идет речь, в действительности являются засекреченными. По словам адвокатов Трампа, президент обычно обладает широкими полномочиями по рассекречиванию документов. Однако они не стали утверждать, что Трамп рассекретил документы – такое заявление он сделал в социальных сетях, но не в официальных судебных документах.

«До сих пор сохраняются разногласия относительно классификации документов, – говорится в ходатайстве адвокатов Трампа. – Поэтому позиция правительства предполагает факт, который еще не установлен».

Трамп находится под следствием за хранение правительственных документов, некоторые из которых были помечены как особо секретные, в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента в январе 2021 года. Правительство также расследует возможное препятствование расследованию. (Голос Америки)