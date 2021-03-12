Адвокаты Навального сообщили, что его увезли из СИЗО в Кольчугино в неизвестном направлении

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, приговоренный к реальному сроку по делу «Ив Роше», больше не находится в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом адвокаты политика сообщили в пятницу, 12 марта. Сотрудники СИЗО отказывались допускать адвокатов к Навальному, а позднее сообщили им, что политик убыл, и отказались уточнять, куда именно.

Неназванный собеседник агентства ТАСС из правоохранительных органов в начале марта сообщил, что Навальный в Кольчугино проходит карантин перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове. Источник «Ведомостей», близкий к администрации Владимирской области, подтвердил, что конечным пунктом в личном деле Навального значится ИК-2 в Покрове. (DW)