Адвокат Трампа: у Байдена-младшего нашли фотографии несовершеннолетних

Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена нашли материалы сексуального характера. Об этом пишет газета Washington Examiner.

Отмечается, что данные материалы связаны с несовершеннолетними.

Сын Байдена Хантер якобы писал отцу о том, что вдова его брата Хэлли Байден, обвинила Хантера в неподобающем поведении с несовершеннолетними. Ей не понравилось, что обнаженный Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой.

Помимо этого, по словам адвоката, в компьютере Байдена-младшего нашли многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек.

Джулиани добавил, что направил данные материалы в полицию.