Поддерживаемая сыном президента США Дональдом Трампом — младшим компания Unusual Machines по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подписала контракт с Пентагоном. Об этом сообщает Financial Times.

«Малоизвестная компания по производству дронов (Unusual Machines — Прим. ред.), поддерживаемая Дональдом Трампом — младшим, получила свой крупнейший контракт с Пентагоном, поскольку правительство США расширяет закупки дронов», — уточняет издание.

В публикации отмечается, что контракт предусматривает производство 3,5 тыс. моторов для дронов, а также других компонентов БПЛА. Кроме того, в следующем году армия США планирует заказать у Unusual Machines еще 20 тыс. деталей, уточняет издание. По словам генерального директора организации Аллана Эванса, этот заказ является крупнейшим от правительства США за всю историю компании.

Как отмечается, в ноябре 2024 года Unusual Machines пригласила Трампа-младшего в качестве консультанта. Ранее журналисты обнаружили, что цена акций организации почти утроилась за несколько недель до объявления о его назначении. В настоящее время Трамп-младший владеет долей в организации на сумму около $4 млн, уточняет издание.