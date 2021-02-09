Адвокат Порошенко сообщил о закрытии дела о растрате 100 млрд долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), по словам адвоката Порошенко, закрыло дело против экс-президента Петра Порошенко о возможной растрате 100 млрд долларов. Об этом защитник экс-президента Игорь Головань сообщил журналистам во вторник, 9 февраля, в офисе агентства «Интерфакс-Украина».

По словам Голованя, уголовное производство, зарегистрированное в декабре 2019 по заявлению депутата Рената Кузьмина и других депутатов, было прекращено еще 25 января. Речь шла о возможной растрате представителями бывшего президента США Барака Обамы в сговоре с Петром Порошенко 100 млрд долларов из украинского госбюджета и средств международной финансовой помощи.

Адвокат экс-президента назвал это дело примером того, как уголовные производства «фабрикуются агентами влияния государства-агрессора Российской Федерации при помощи жителей властных кабинетов теперешней Украины».