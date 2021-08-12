Немецкая Adidas AG, являющаяся вторым по величине производителем спортивных товаров, продает бренд Reebok за €2,1 млрд американской компании Authentic Brands Group, сообщили в пресс-службе компании.

«Большая часть денежных средств будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть возмещена отсроченным условным платежом», — указано в сообщении.

Закрытие сделки, как ожидается, должно произойти в первом квартале 2022 года. Adidas намерен направить основную часть средств от продажи Reebok на поощрение акционеров.

«Продажа Reebok не повлияет ни на прогнозы Adidas на текущий год, ни на цели компании на период до 2025 года», — отметили в компании.

Reebok принадлежит немецкой компании с 2006 года. Adidas AG отмечали, что за 15 лет им не удалось возродить бренд. В частности, компания сообщала, что бренд сильно пострадал от пандемии: во втором квартале 2020 года выручка Reebok упала на 42%. О начале продажи бренда Reebok стало известно еще в феврале текущего года.