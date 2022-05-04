Российский миллиардер, владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович может потребовать от футбольного клуба вернуть долг в размере 1,5 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом информирует Sky Sports.

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

По информации источника, сейчас Абрамович проинформировал британское правительство, что желает получить одолженные «Челси» средства после продажи клуба.

Отметим, что покупатель «Челси» должен быть назван уже в мае.