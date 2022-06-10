В 2021 году число не умеющих читать и писать учащихся IX классов составило 38 человек.

Как сообщает АПА, об этом говорится в 12-м номере журнала «Абитуриент».

Было отмечено, что среди учащихся IX классов были выявлены не только те, кто плохо освоил учебную программу, но и те, кто испытывал трудности с чтением или вообще не умел читать и писать:

«Учитывая, что такие случаи фиксируются в протоколах большинства экзаменационных руководителей, можно предположить, что таких фактов гораздо больше. Число учащихся 9-х классов, не умеющих читать и писать, по районам следующее:

Джалилабадский район — 5 человек, Геранбойский и Уджарский районы — по 4 человека, Физулинский, Масаллинский и Тертерский районы — по 3 человека, Лерикский и Шамкирский районы — по 2 человека, Агджабединский, Балакенский, Бейлаганский, Гядабейский, Кяльбаджарский, Кюрдамирский, Лянкяранский, Огузский, Сальянский, Ширванский, Товузский и Загатальский районы — по 1 человеку».