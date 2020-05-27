Абэ намерен посетить очный саммит G7 в США, если он состоится

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен принять участие в очном саммите лидеров стран Группы семи (G7), если он состоится в США в июне. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что на встрече глава правительства намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.

По возвращении из США в Японию Абэ должен будет провести две недели на карантине из-за мер для защиты от коронавируса. Выполнять свои обязанности он будет в удаленном режиме из своей резиденции.

«Что касается присутствия премьера Абэ на саммите «семерки» в этом году, то этот вопрос прорабатывается. Кроме того, США, которые являются страной-председателем, в свою очередь прорабатывают повестку и формат проведения саммита. Мы будем реагировать надлежащим образом», — сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила во вторник, что США рассчитывают провести саммит G7 ближе к концу июня в очном формате. На прошлой неделе Трамп заявлял, что саммит, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.