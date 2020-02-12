Аббас: палестинцы отвергают «сделку века» и хотят справедливого мира

Палестинский народ отвергает «сделку века» и хочет справедливого мира. Об этом заявил во вторник президент Государства Палестины Махмуд Аббас в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

«Американский план мира игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы государства, поэтому мы отвергаем эту сделку», — подчеркнул он.

По словам Аббаса, сотни тысяч палестинцев вышли на улицы, чтобы выразить свой протест по поводу проекта президента США Дональда Трампа, который «нарушает международную законность и не может быть основой урегулирования». «Мы не принимаем эту сделку, которая устанавливает в Палестине режим апартеида, и будем противодействовать ее реализации», — сказал Аббас.

При этом, по его словам, палестинцы по-прежнему привержены мирным переговорам и стремятся создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы. «Мир остается нашим стратегическим выбором, и достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами все еще возможно», — подчеркнул он.

Палестинский лидер также заявил, что готов продлить свой визит в Нью-Йорк, чтобы незамедлительно начать переговоры с Израилем в штаб-квартире ООН.(ТАСС)