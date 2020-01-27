Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом

Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался поговорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления последнего о скором оглашении плана по ближневосточному урегулированию, сообщил палестинскому порталу Al-Watan Voice член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани.

По словам Мадждалани, никаких переговоров с американской администрацией не ведется, а Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая «пути достижения мира».

«Сделка века» — план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях. (РИА Новости)