А кто же превратил национальную прессу в мусорную свалку?

Вечером 29 августа на сайте Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) была опубликована статья бывшего руководителя Администрации президента и ныне президента НАНА Рамиза Мехтиева с громким заголовком «На фоне гибридной войны Армении наши государственные интересы превыше всего!».

В этой публикации содержится укор в адрес азербайджанских СМИ, которые, по его мнению, не могут достойно противостоять армянской пропаганде.

Мехтиев считает, что большинство газет и электронных изданий вместо беспристрастных анализов по текущим вызовам современности и статей просветительского характера предпочитают хранить молчание в чувствительных для государственности темах. «Если они полагают, что этим служат народу, то очень ошибаются. Пресса является зеркальным отражением общества, которая должна выражать истинное значение государственной политики и развитие общественно-политических процессов. Если пресса не способна это делать, то значит она неопытна или же предвзята. В обоих случаях, такая пресса бесполезна для общества. Ни для кого не секрет, что большинство издающихся в стране газет и действующих информационных агентств получают от государства финансовую помощь по поручению президента. В результате заботы главы государства ряд журналистов и редакторов были обеспечены квартирами. А какую пользу государству дали они в свою очередь?», — вопрошает Мехтиев.

82-летний Мехтиев на протяжении почти 30 лет был одним из столпов власти в Азербайджане. Его не зря называют «серым кардиналом». Как опытный аппаратчик он определял идеологию развития азербайджанской государственности во многих сферах, включая и СМИ.

Поэтому особенно сейчас удивительно слышать от него подобные обвинения в адрес азербайджанских СМИ. Ведь именно Мехтиев курировал азербайджанские СМИ, вплоть до назначения их иностранных собкоров. Благодаря его подручному в лице бывшего помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанову данная сфера была низведена до уровня желтой прессы. Созданный для развития и решения проблем азербайджанских СМИ орган – Совет по прессе во главе с креатурой Али Гасанова — малодушным Афлатуном Амашовым, целенаправленно занимался подавлением свободы слова, а в трудные для того или иного СМИ времена, в период преследования журналистов, в лучшем случае, хранил трусливое молчание.

А финансовая помощь, выделяемая СМИ со стороны государства шла в основном в подконтрольные Мехтиеву издания. И не факт, что эти суммы направлялись на увеличение тиража или улучшение материального положения журналистов.

Благодаря Рамизу Мехтиеву, Али Гасанову и его протеже местные СМИ утратили роль коммуникатора между политическими институтами и населением, перестали влиять на общественное мнение, формировать его и транслировать беспокоящие граждан вопросы, представлять альтернативные точки зрения. Подавление свободы слова, многочисленные давления на журналистов, вплоть до их уголовного преследования превратили местные СМИ в носителей сплетен и слухов, а порой и откровенной похабщины. От журналистов хотели слышать не конструктивную критику, а хвалебные оды. Поэтому в стороне от внимания государства при предоставлении квартир в первых двух зданиях, построенных для журналистов, остались многие известные труженики пера, испытывающие нужду в постоянном жилье. Вместо них получили квартиры некоторые лица, не имеющие элементарного представления о журналистике, но пользующиеся протекцией со стороны Мехтиева, Гасанова и КО. А сейчас вдруг Мехтиев лицемерно задается вопросом — А какую пользу эти журналисты принесли в свою очередь государству?

Благодаря Мехтиеву не только население потеряло доверие к журналистике, но и многие журналисты разуверились в медийной политике государства. Во главе изданий были поставлены лица, ни дня ранее не проработавшие в сфере журналистики, но сейчас с умным видом поучающие своих сотрудников как писать статьи. Среди этих же назначенцев Рамиза Мехтиева многие получили звание «заслуженных журналистов» и квартиры от государства. А истинные журналисты, ратующие за формирование верного представления и понимания у людей политики Азербайджана, оказались в стороне от этого процесса. И вообще, за весь промежуток нахождения у власти Мехтиев и Ко могли бы реализовать такую медийную политику, которая позволяла бы журналистам хорошо зарабатывать и самим заняться решением своих квартирных проблем, а не уповать на государство. Но увы, рекламный рынок и реализация печатных изданий тоже были взяты под жесткий контроль, что вынудило многих журналистов искать альтернативные пути для заработка: многие поняли, что невозможно зарабатывать, только доводя до читателя правду. А выбор был тоже незавидным: или работать на полузависимые издания, получающие подачки от государства, либо же превратиться в журналиста, работающего на заказы. Здесь имеются в виду олигархи-чиновники, депутаты и так далее. А те, кто не хотел выбирать из этих двух вариантов, находились в постоянном поиске более или менее нормальных СМИ, чтобы публиковаться в них за гроши.

Именно благодаря Мехтиеву в стране сформировались СМИ, которые он теперь цинично называет бесполезными для общества. Несколько лет тому назад некогда авторитетное и влиятельное независимое общественно-политическое обозрение «Зеркало» под административным давлением прекратило свое существование. Пару лет назад против директора независимого информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева было возбуждено сфабрикованное уголовное дело. И все произошло потому, что это издание публикует критические статьи.

И таких фактов много. Главный стержень мехтиевской системы медиауправления составлял большевистский лозунг: если ты не с нами, значит против нас. Все журналисты, которые критиковали власть, сразу же без разбору записывались в политические оппозиционеры. Хотя коллеги по перу прекрасно понимают ту четкую грань, которая разделяет политического и просто общественного оппозиционера. Ведь, если журналист критикует власть за какой-то отдельный шаг, это не означает, что человек хочет смены или же свержения власти. Хотя и это законами Азербайджана не возбраняется. Но, самый главный смысл критики состоит в том, чтобы показать пороки, ошибки и недочеты, которые критикуемая сторона должна исправлять и делать соответствующие выводы. За это в демократических странах не преследуют и не превращают во второсортных людей.

Прекрасно зная вышеперечисленные факты Мехтиев в своей статье бессовестно утверждает, что глава государства делает все возможное для развития СМИ. И молчит о том, как он лично прилагал усилия по свертыванию решений главы государства.

Судя по статье, Мехтиев позиционирует себя как искреннего борца за развитие азербайджанской журналистики. Если это так, то очень надеемся, что Мехтиев найдет в себе мужество ответить на один вопрос — А кто же превратил национальную прессу в мусорную свалку?