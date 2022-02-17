Заметно обеспокоенные планами Азербайджана по созданию рабочей группы с целью воссоздания первоначального облика арменизированных в Карабахском регионе албанских храмов, а также решением ЮНЕСКО выслать миссию для оценки не только христианского наследия, но и мусульманских памятников, власти Армении намерены обратиться в Международный суд ООН.

С целью создать необходимый антураж вокруг этой темы привлекаются иностранные лоббисты. Так, первый посол Греции в Армении, бывший генсек Организации черноморского экономического сотрудничества Леонидас Хризантопулос на своей Фейсбук-странице уже поведал миру о том, что «попытка албанизации армянских храмов со стороны Баку есть не что иное, как культурный фашизм».

На днях ему стал вторить депутат Европарламента от Кипра Деметрис Пападакис, заявивший о том, что «необходимо осудить и пресечь любые попытки искажения и уничтожения армянского историко-культурного наследия в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана».

А уже 16 февраля перед представительством ООН в Армении состоялась акция протеста с требованием «сохранения армянского наследия» в Карабахе. Согласно армянским СМИ, участники акции пришли с транспарантами и фотографиями историко-культурных объектов Карабаха, которые якобы подвергаются вандализму.

По словам главы общественного объединения «Ради равных прав» Гаяне Абраамян, акцию инициировал ряд общественных организаций и деятелей.

«Мы месяцами поднимаем этот вопрос. Еще в прошлом году мы отправили письмо в центральный офис ЮНЕСКО по вопросу уничтожения культурного наследия. Несмотря на то, что Гаагский суд обязывает Баку исключить какое-либо проявление вандализма, присвоения, мы видим, что Азербайджан перешел к более разнузданным действиям», — отметила она.

Понятное дело, что все эти телодвижения Еревана призваны отвлечь внимание международной общественности от печального состояния мусульманских памятников, расположенных на территории Армении. Вдобавок, армянские оккупанты превратили мечети на ранее оккупированных территориях Азербайджана в хлева, а надгробия с мусульманских кладбищ продавались в Армении в качестве строительного камня.

Подобное варварское обращение с историко-культурным мусульманским наследием в Армении и на уже деоккупированных территориях Азербайджана, включая уникальные памятники особой важности, следует рассматривать как угрозу всемирному наследию. Считая себя цивилизованной нацией с богатой культурой, которая в основном цинично украдена у соседних народов, армяне планомерно уничтожали следы, доказывающие факт присутствия на «древнеармянских землях» азербайджанцев. Будем надеяться, что миссия ЮНЕСКО не оставит эти факты вопиющего вандализма без должного внимания.

К слову, после завершения 44-дневной войны, по итогам которой среди прочих территорий Азербайджану возвращался Кяльбаджарский район, в соцсети попали фотографии мастерской по изготовлению хачкаров. На них высекались стилизованные изображения и кресты, затем их пропитывали уксусом и окисляли, чтобы камни выглядели древними, и, следовательно, доказывали, что армяне «издревле» живут на этих землях…

Именно страх за вандализм в отношении мусульманских памятников и заставляет власти Армении пытаться переключить внимание международной общественности на якобы уничтожение со стороны Азербайджана христианского наследия Карабаха.

Но во всей этой суматохе власти Армении упускают из внимания весьма существенный нюанс. Дело в том, что сами власти этой страны, которую представляют в качестве первой принявшей христианство на государственном уровне, на протяжении многих десятков лет не заботились о своем христианском наследии. Иначе не превратили бы церкви и монастыри в места попоек, мусорных свалок и даже уборные. Подобных примеров в армянских СМИ можно найти предостаточно. Да и самих карабахских сепаратистов, превративших мечети в свинарники и склады, тоже не заботило состояние христианских храмов. К примеру, монастырь Пткес Берк Сурб Геворг (Св. Георгия) 13-го века, расположенный вблизи села Улубаб Ходжалинского района.

По приведенным видеокадрам (https://youtu.be/CHD_RAswZqE) можно судить о том, насколько местные армяне проявляют «заботу» о христианском храме, находящемся ныне в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Территория заброшенного монастыря превращена в мусорную свалку, а стены храма расписаны непристойными надписями. Один только этот видеоролик может развенчать ложь армянских чиновников, которые с пеной у рта вопят о том, что Азербайджан якобы уничтожает христианское наследие Карабаха.