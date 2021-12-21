21 декабря состоялся брифинг Министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева. Честно говоря, после данного мероприятия вопросы к системе отечественного образования не уменьшились, наоборот, их стало больше… Отвечая на вопрос о сборе денежных средств в школах со стороны педагогов, министр в частности сказал: «Обязательное образование бесплатно. Я против взяток… Если будет какой-то сбор денег, это должно быть в рамках правил, не принудительно, а добровольно».

И вот тут появляется целая череда вопросов. Означает ли выражение «если будет какой-то сбор денег», что в ближайшем будущем родителей ждёт пренеприятнейший сюрприз – система образования станет платной? Каковы будут они, эти самые рамки? Осведомлён ли уважаемый министр о материальном положении среднестатистической семьи в стране? Добровольно – это как, наподобие антиковидной вакцинации со всеми вытекающими последствиями? Ну, например, сделал родитель «добровольный» внос – отлично, его ребёнок сможет посещать школьный туалет, предъявив при входе соответствующую регистрацию на портале. Но если папочка окажется «несознательным элементом», то пусть его чадо мается до конца уроков. А опозорится – спрос с того же папочки, неверно понявшего определение «добровольно».

И вообще, раз речь зашла о вопросах к министру, то такой глобальный, всеобъемлющий, всепоглощающий вопрос: когда наконец наши чиновники, пусть даже самого последнего, модернового пошива, научатся быть искренними? Право, создаётся такое впечатление, что самый главный ответственный за образование в Азербайджане совершенно не осведомлён о положении дел в его хозяйстве. Что ж, автор этих строк, который на собственной шкуре испытал все прелести отечественной ситемы образования и ещё продолжает испытывать, попробует донести до главного образовательщика страны некоторые нюансы школьных реалий.

Итак… Есть ли в стране кто-то, не слышавший об институте репетиторства? Пусть даже он не сталкивался непосредственно с подобной практикой, но не слышать не мог. Потому как каждый гражданин или сам школьник, или же есть школьники в его собственной семье или семье его близких и знакомых. На крайний случай он должен был слышать возмущённые тирады родителей на работе, во дворе, на мальчишниках и т.д. Так вот. Не является ли наличие этого самого репетиторства явным, неопровержимым и стопроцентным доказательством того, что система образования в нашей стране – абсолютный ноль?! На самом деле об этом знают все: и малоимущие семьи, которые экономят на продуктах и одежде, чтобы оплатить услуги репетиторов, и семьи среднего достатка, которым приходится на несколько лет затянуть пояса, и шикующие малочисленные сограждане, которые наблюдая конвульсивную агонию среднего образования, отправляют своих детей обучаться или в элитные дорогостоящие учебные заведения, или вовсе за рубеж. Да, знают все, но вот в реалии мы наблюдаем брифинг министра, который словно рисует нам страну Зазеркалье.

Знают ли наши чиновники, ответственные за образование и просвещение в стране, что средняя школа в Азербайджане стала самой настоящей преградой на пути к получению школьниками высшего образования? Именно так! Ведь посещая лишь школьные занятия стать студентом – это из области локальной фантастики (Кстати, доказательства тому мы ежегодно можем наблюдать в местных СМИ: если кто-то смог стать студентом, не посещая репетиторов в силу материальной несостоятельности, это преподносится как восьмое чудо света). И теперь представьте себе 16-летнего мальчика или девочку, который должен в разное время суток (иногда занятия начинаются даже в 22.00) посещать занятия по 5-ти предметам, причём зачастую приходится идти к педагогам, живущим в различных местах? Легко? Но ведь и обязательное посещение школы никто не отменял. И вот тут на авансцену выходят директора этих самых, уже никому не нужных школ. Хотите получить «индульгенцию» для вашего ребёнка, чтобы он свободно мог посещать своих учителей на стороне – отлично! Внесите «добровольный» (знакомый термин, правда?) взнос в мой карман. Сумма в зависимости от местоположения школы (столица, райцентр, село) может меняться. Например, в Баку это может быть 300 манатов за полугодие, может быть 500, а некоторые руководители школ с огромным аппетитом не прочь получить и 1000. И как быть родителям? Да, эта школа теперь уже никому не нужна, особенно учащимся 11-х классов. Но ведь соответствующий документ о получении среднего образования выдаёт именно школа. Как видно, все дороги ведут уже не в Рим, а в кабинет директора. Помните, что говорил герой Ильфа и Петрова в «12 стульях» — «Вечером деньги — утром стулья. Утром деньги – вечером стулья». Вот и тут, сегодня деньги – завтра «свобода», завтра деньги – уже послезавтра.

А теперь приплюсуйте сюда капризы некоторых школьных педагогов, которые ставят обязательные условия: никаких педагогов на стороне, все школьники должны выбрать репетитором только меня! Нет – тогда будьте готовы ко всяким возможным репрессиям.

И вот ещё вопросы (понятно, что большей частью риторические): кого и для чего мы обманываем? Неужели не стыдно? Ну, самим, когда остаётесь наедине со своей совестью. Ведь если бы речь шла о балете, о космических исследованиях, о глубоководных работах, нефтяных скважинах и иной специфической области – да, можно было бы как-то оправдать весь этот маскарад узкой специализацией, мол, они знают намного больше нас. Но ведь речь-то о другом, о том, с чем каждый из нас, как мы уже отметили, обязательно сталкивался, сталкивается. Ведь все всё прекрасно видят и понимают. И как бы всю эту печальную реальность не пытались преподнести в серебристой подарочной фольге и навесить гирлянды, мы, хоть большей частью и молчим, но точно знаем – А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ!