Трудно сказать, соблюдаются ли, как в природе, и в общественно-политической жизни законы сохранения? Но опыт и практика показывают, что и общественные отношения, общественные институты не совсем исчезают, они также через некоторое время проявляют себя в новых формах и содержаниях.

Так случилось и тридцать лет тому назад: СССР был распущен, на его же «руинах» было объявлено создание нового союза стран постсоветского пространства, т.е. Содружества Независимых Государств — СНГ. И это было воистину историческое событие. Но, как ни странно, никто по поводу падения советского режима особо не печалился, и не соблюдал траур, не произошло также никаких драматических или трагических событий в духе древней Эллады. Но не было пышных торжеств и по поводу юбилея СНГ. Хотя, из последних социологических опросов Левада центра стало известно, что шестьдесят процентов респондентов чувствует явную ностальгию по советскому прошлому.

Такие опросы проводились и раньше. Но более интересными являются их объяснения. Предполагается, что ностальгия по советскому прошлому вызвана тем, что самая ценная часть жизни, т.е. молодость части россиян пришлась именно на советский период. Но трудно поверить этому, потому что сразу возникает встречный вопрос: неужели молодость шестидесяти трех процентов россиян приходиться именно на советское время? Плюс, непонятно, что же привлекает в советском режиме этих людей? Неужели только то, что Советский Союз был сверхдержавой? А репрессии? А голод и нищета? Неужели, все это так быстро забыто? Понятно, что люди быстро забывают все плохое, запоминается только хорошее. Но до тех пор, пока должным образом не будет проанализировано коммунистическое прошлое, до тех пор, пока не будут сделаны необходимые выводы из этого, советские республики будут буксовать на месте. Сказывают, что пророк Моисей ровно сорок лет странствовал со своим народом по пустыне, чтобы они забыли египетское прошлое. Понятно, что и для того, чтобы бывшие советские люди забыли советское прошлое, также необходимо время. Но уже прошло тридцать лет! Это немалый срок, чтобы сделать кое–какие выводы.

Вернемся к СНГ. Как было упомянуто выше, особых юбилейных торжеств не было. Только неформальный декабрьский саммит СНГ можно считать попыткой как-то отметить тридцатилетие преемника СССР. Потому что на этом саммите ничего другого не произошло: президент Владимир Путин выступил с короткой речью, потом главы сран СНГ вместе пообедали. Запомнилось только то, что белорусский президент Александр Лукашенко явился на саммит с проектом новой «конституции», чтобы его как следует отредактировали в Кремле…

Таким образом, с момента падения СССР и объявления СНГ прошла еще одна круглая дата. Но политики склонны больше создавать новое, чем постоянно воспоминать прошлое. Сейчас в России больше думают о Евразийском Союзе. Делаются все, чтобы как- то вдохнуть жизнь в это мертворожденное создание. Пару лет тому назад говорили, что якобы Тегеран и Анкара проявляют интерес к этой организации. Но это было явным преувеличением – лидеры Ирана и Турции еще не потеряли рассудок.

Что касается отношения Азербайджана ко всем этим процессам, признаться, прошедший год не был особо примечательным. Мы надеялись и ждали, что на саммите «Восточного партнерства» ЕС Баку, наконец-то, подпишет долгожданный договор, но этого не произошло. Думается, что он не будет подписан никогда, потому что прошедший год был самым подходящим в этом плане, и если мы и на этот раз не воспользовались шансом, значит, упустили его полностью.

Поэтому в перспективе мы или станем членом Евразийского Союза, или же продолжим свое существование, как образцовый и верный к союзническим отношениям член СНГ…

Как тут не вспомнить известную поговорку: Король умер! Да здравствует король! На самом деле, выходит, что ничего полностью не исчезает и не теряется. Двести лет мы были в составе царской России. Потом на короткое время создалось впечатление, что у нас с Россией покончено, нас больше ничего не связывает с Москвой. Но царская Россия ушла, пришла коммунистическая. Сейчас же времена СНГ и мы, желая и не желая того, вынуждены маячить на различных мероприятиях этой структуры.

Кто знает, возможно, это также есть еще один, очередной переходный период в нашей истории и, может, пережив его, мы построим более тесные и теплые отношения с нашим дорогим «старшим братом»?