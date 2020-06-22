А если полицейского изобьет группа учителей, врачей или инженеров…

Мы неоднократно утверждали и продолжаем утверждать, что у отдельных азербайджанских граждан какая-то аллергия на всякого рода запреты, правила, установленные в рамках закона. Особенно наглядно нежелание азербайджанцев считаться с законом проявилось сегодня – в период разбушевавшейся пандемии коронавируса.

В результате, наплевательское отношение к правилам и скептическое отношение к смертельному вирусу привело к тому, что мы имеем. С каждым разом число инфицированных «короной» растет.

В итоге подавляющее большинство населения крупных городов и районов страны с 21 июня до 5 июля вновь оказалось в «заточении». Выход из домов возможен лишь с помощью смс-разрешения. Но сегодня речь пойдет не о «короне». Все гораздо хуже.

То, что некоторые наши граждане не в ладах с законом – это понятно, но как быть, когда закон в грубой форме нарушают…сами же блюстители закона?

Как известно, 26 мая 2020 года в США, в центральном районе Миннеаполиса (Миннесота) начались протесты, и в течение нескольких дней распространились по всей территории страны. Изначально начавшись как мирные протесты против полицейского насилия и расизма, многие акции протеста перешли в столкновения с полицией и национальной гвардией, а также в поджоги и грабежи магазинов.

Причиной протестов стало убийство полицейскими 25 мая сего года чернокожего американца Джорджа Флойда. Арест и гибель Флойда от рук полицейских были сняты на видео и выложены в социальные сети.

Но вернемся в Азербайджан. Нет, у нас в стране стражи правопорядка никого не убили, но в течение короткого времени полицейский беспредел был зафиксирован в двух случаях.

Так, две недели назад в социальных сетях широкий резонанс вызвал видеоролик, где запечатлены кадры беззакония наших полицейских в Ясамальском районе Баку. Согласно сообщениям, кто-то из жителей одного из домов, расположенных в вышеотмеченном районе столицы, выбросил мусор с балкона на головы полицейским. Факт вопиющий, и оправдания тому нет.

В ответ разъяренные азербайджанские полицейские набросились на жильцов дома, и в полуголом виде стали выволакивать их из квартир.

И вот совсем свежий пример того, как наши блюстители закона стоят на его страже. В социальных сетях распространено видео, на котором видно, как несколько сотрудников дорожной полиции избивают нарушителя правил дорожного движения. Инцидент произошел в Массалинском районе.

Кстати, Главное управление Государственной дорожной полиции МВД прокомментировало эти видеокадры.

Как сообщил Report начальник отдела ГДП, полковник полиции Кямран Алиев, данный видеоролик был исследован в управлении.

“Это был водитель трактора. Он не подчинился требованию полиции и не представил соответствующие документы после задержания. Более того, он оказал сопротивление. Правда, наши сотрудники тоже применили противозаконные методы. В связи с этим по поводу них начато соответствующее расследование”, — отметил он.

Согласно утверждениям, на видеокадрах гражданина избивает командир ДПС Масаллинского района, старший лейтенант Ариз Исмайлов и другие сотрудники полиции.

Почему-то думается, что после «расследования», максимум, на что могут рассчитывать правонарушители в погонах, так это на увольнение. И то, это при пиковом случае. Горький опыт показывает, что уголовное преследование, а затем и судебный приговор им не грозит.

Интересно другое. Если полицейского изобьет группа учителей, врачей или инженеров, в отношении их также максимальным наказанием будет увольнение или они все же окажутся на скамье подсудимых? Как вы понимаете, вопрос риторический. Ведь у нас как повелось: для кого-то закон — это «небо в клеточку», а для других – он всего лишь дружеский подзатыльник.

И после таких случаев граждан просят с уважением и любовью относиться к сотрудникам правоохранительных органов. Некоторые и раньше не питали теплых чувств к полицейским, а с ростом числа подобных инцидентов, неприязнь легко перерастет в ненависть.