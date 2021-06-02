На днях азербайджанский сегмент социальных сетей буквально расцвёл детскими фотографиями и видеокадрами. В День Всемирной защиты детей фотки постили все – папы и мамы любимых чад, дедушки и бабушки – бесценных внуков, а ещё не успевшие обзавестись собственным семейным очагом – просто милые кадры, найденные на просторах всемирной паутины. Сразу оговоримся: действительно, что может быть прекраснее детской улыбки, детского счастья? Эти маленькие создания обладают чарами, способными отодвинуть на задний план любые проблемы, любые напасти. Однако давайте вместе попытаемся найти логику в своих действиях в целом, как общество.

Чуть ли не каждый год накануне 8 Марта в прессе и в социальных сетях разгораются нешуточные виртуальные баталии между сторонниками Международного женского дня и противниками, уверенными в ненужности и антинациональном происхождении этой знаменательной даты. Даже те, кто и не подозревает, что Наполеон – это не только лишь название какой-то сладости, умудряются в эти дни тиражировать уничижающие исторические «откровения» о распутной жизни Клары Цеткин и Розы Люксембург, дабы доказать свою правоту. А некоторые ретивые, чуть лучше подкованные в историческом плане, так те и вовсе перекидывают мосты между иудейским праздником Пурим и Международным женским днём, пытаясь отыскать чуждый элемент в последнем.

А что происходит накануне нового календарного года? Опять-таки исторические экскурсы с пристрастием, обсуждения антинационального колорита этого праздника, линчевание тех, кто решил украсить ёлку для своих малышей и ещё многое другое, что только портит людям жизнь.

А такой родной и национальный праздник Новруз, ну уж тут-то общество должно прийти к консенсусу! Так нет, и тут находятся поборники «чистого Ислама», которые всеми фибрами источают ненависть и отвращение к пахлаве и шекербуре.

И вот, 1 июня. Казалось бы, следуя новоявленной национальной традиции, и в этот день должны вестись упорные споры с обязательным манипулированием сомнительным историческим материалом. Но вот дела, ничего этого мы не наблюдаем. И почему это никто не удосужился просто погуглить, поинтересоваться – а что собственно за день то такой, 1 июня? И почему не 31 мая или 2 июня? Так вот, День защиты детей учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, и впервые отмечался в 1950 году. А Международная демократическая федерация женщин – это международная женская организация прокоммунистической направленности (!). И вот тут, пытаясь логически мыслить, человек просто впадает в ступор. Действительно, где же были 1-го июня все поборники национальной составляющей праздников, «чистого Ислама»? Каково принципиальное отличие Международного женского дня от Международного Дня защиты детей? Почему такая нетерпимость ко дню женщин и такая лояльность ко дню детей? Неужели и тут следует искать гендерную подоплёку? Конечно же, нет. Причина совсем в другом.

Когда дело касается детей, никому и в голову не приходит расспрашивать об их расовой, национальной или религиозной принадлежности. Не зря ведь говорят – чужих детей не бывает. Дети – это олицетворение чистоты, непорочности. И прикасаясь к ним, взрослые просто на миг освобождаются от своего эго, от оков общественного «что скажут», предрассудков, и накопившийся за годы жизни отрицательный шлак благополучно выпадает в осадок. Общаясь с чистым человек и сам становится чище. Поэтому никому и в голову не приходит рыться в архивах и искать первоисточник детского праздника. Да какая разница, кто автор? Придумал, выступил с инициативой – ну и Бог с ним, спасибо ему за это. И всё!

Ох, как хотелось бы, чтобы мы, как общество, как единый народ всегда были такими мудрыми, бесконфликтными, чтобы вместо желчи и зла дарили окружающим добро, любовь и радость. Пессимисты могут иронично улыбнуться, мол, очередная утопия. Но мы то, люди разумные, знаем, что к чему. Ведь стали же мы свидетелями такого 1 июня. Ведь смогли же! А если есть прецедент, значит это может стать и нормой. Ведь не зря мы именуем себя Homo sapiens. Как-то неудобно, нужно оправдать всё-таки этот аванс.

Вюсал Алиев, специально для #