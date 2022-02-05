Интервью # с украинским политологом Ринатом Ковбасюком

— Как вы оцениваете итоги визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину?

— В целом визит президента Эрдогана довольно продуктивный, ведь кроме общих деклараций и слов взаимной поддержки, был подписан договор о зоне свободной торговли между странами, это существенно упрощает межгосударственную торговлю и в будущем добавит мощный импульс в украинско- турецкие торговые отношения, которые даже сейчас довольно значимы. Нельзя не отметить планы построить завод по производству Байрактаров, благодаря карабахской войне эти БПЛА получили мировую славу, поэтому Украине как одному из мировых экспортёров оружия важно получить ценный опыт и, конечно, нельзя не обратить внимание, что наша страна и сама в них нуждается, учитывая напряжение на российско- украинской границе.

Также хотелось бы ещё добавить, что Киев откроет 2 дополнительных консульства в Турции, поэтому можно резюмировать — визит удался, Анкара и Киев дальше работают на максимальное углубление сотрудничества, благо обеим странам есть, что предложить друг другу.

— В экспертной среде существует версия того, что ситуация по поводу вероятной военной агрессии России против Украины подогревается со стороны США для усиления своих позиций на газовом рынке Европы. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Зная многолетнюю историю украинско- российских отношений, где Украина всегда выполняла роль колониального ресурса, то сейчас списывать все проблемы на США сложно, хотя в каждой легенде есть своя доля правды. Я думаю, что даже не стоит под словом» Европа» все обобщать, ведь де факто только часть стран ЕС сильно зависима от российского газа, если Финляндия потребляет 80% российского газа от общего потребления, то Испания — 0% , естественно, логично предположить, что кроме Кремля есть другие игроки на газовом рынке Европы, хотя очевидно, что это противостояние идёт на пользу Вашингтону с экономической точки зрения, да и с политической тоже, ведь Кремль в очередной раз показывает, что он готов из- за политических вопросов, шантажировать потенциальных потребителей газа экономическими методами, а соответственно проявляет себя как крайне ненадежный поставщик.

Кстати, от этой ситуации может выиграть и Баку. ЕС обозначил Азербайджан как одну из стран, с которой готов вести переговоры по поводу поставок газа. Так что где включается ненужная политика, начинает действовать вполне рыночная экономика и на место одних поставщиков просто приходят другие.

— Ранее Эрдоган предложил лидерам Украины и России встретиться в Турции. В связи с этим многие эксперты предложили местом переговоров сделать не Анкару, а Баку. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.

— Я, к сожалению, не слышал ничего об этой инициативе, но если Азербайджан готов взять на себя роль модератора в российско — украинском конфликте, почему бы и нет? Ведь Баку имеет хорошие отношения, как с Киевом, так и с Москвой, поэтому вполне мог бы попробовать себя в этой роли, тем более это повысило бы геополитическое влияние Азербайджана, ведь украинская тема уже месяц не сходит с первых страниц мировых СМИ и кажется ещё долго будет в центре внимания, так что для Баку это только будет позитивно влиять на имидж, так что я это вполне приветствую.

— Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что военная эскалация вокруг страны завершится в начале весны. Говорит ли данное заявление о политических амбициях Авакова и его будущих планах в украинской политике?

— То, что Авакова рано списывать со счетов в украинской политике это понятно, но не думаю, что он обладает информацией по поводу окончания или продолжения напряжения возле украинской границы. Что думает Путин, не факт что знают на 100% даже мировые лидеры. Что же тогда говорить за Авакова?

Одно точно, это то что Арсен Борисович не готов попрощаться с большой украинской политикой и в очередной раз пытается о себе напомнить, но он уже не министр и такого влияния как раньше не имеет, да и МВД под его руководством не особо отличилось, скорее, полиция в Украине имеет негативную репутацию, да и сам Аваков с большим репутационным антирейтингом, поэтому перед тем как взять его куда-то в большой политпроект надо ещё 10 раз подумать, а стоит ли «овчинка выделки»?