9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно

9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен слабый туман, небольшой моросящий дождь. Подует умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

9 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

| 2021-02-08T13:38:17+04:00 8 февраля 2021, 14:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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