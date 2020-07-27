8 часов ежедневного риска – почему погибают врачи?

В Азербайджане жертвами коронавируса становятся и врачи, призванные спасать больных от этого вируса. 27 июня 2020 года в Азербайджане от COVİD-19 скончался врач бригады Скорой помощи в Сумгайыте Хасай Байрамов.

Врач был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

20 июля от коронавируса умер врач больницы в селе Гаразенджир Джалилабадского района Пирверди Гумбатов.

До него 18 июля в результате заражения коронавирусом скончался врач Клинического медицинского центра № 1 в Баку Керем Ягубов.

Почему же врачи, призванные спасать больных от коронавируса, сами становятся жертвами этой болезни?

«Азербайджанских врачам приходится контактировать с больными коронавирусом в течение восьми часов. А общение с больными в течение такого большого промежутка времени чревато опасностью заражения», — считает доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Как сообщил # врач Абил Оруджлу, который непосредственно занимается лечением больных коронавирусом, врачи принимают все необходимые меры для того, чтобы избежать заражения. «Но гарантий того, что можно не заразиться при контакте с больным коронавирусом, не существует. Да, нам приходится контактировать с больными коронавирусом в течение 8 часов. А по другому работать невозможно», — сказал врач.

Главный инфекционист страны Джалал Исаев подтвердил информацию о том, что врачам приходится в течение восьми часов контактировать с больными коронавирусом. «И это очень опасно для здоровья и может стать причиной заражения. Но, кто-то же должен лечить больных», — сказал главный инфекционист.