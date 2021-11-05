По сообщениям российских СМИ, коммунисты в этом году не обращались в московскую городскую Думу для получения разрешения на проведение акций и митингов в связи очередной годовщиной самого основного праздника радикально-левых сил, т.е. 7 ноября.

Да, объяснения самые разные. Некоторые политические наблюдатели подчеркивают, что коммунисты в этом году не раз обращались к городским властям, но каждый раз получали отказ. Поэтому они решили не испытывать судьбу лишний раз. Другие же, наоборот, обращают внимание на то, что c каждым годом 7 ноября отмечается как мемориальная дата – коммунисты возлагают цветы у мавзолея Ленина, стараются обходиться без шумных акций…

Но, как ни странно, каждый год мы вспоминаем про советскую власть и про коммунизм только тогда, когда наступает 7 ноября. Одних эта дата воодушевляет и радует, других же заставляет в очередной раз вспомнить те раны и лишения, которые коммунисты причинили России и россиянам.

Признаться, в свое время мы думали, что с коммунистическими партиями покончено навсегда. Так и было. После падения советского коммунистического режима партии такого толка распускались одна за другой. Потому что за исключением нескольких случаев, подавляющее большинство коммунистов финансировались и опекались советским режимом. Таким образом, идейных коммунистов оказалось совсем уж мало.

Но коммунистические партии не исчезли, кое-где они выжили. В том числе и в России. В принципе это понять можно – страна семьдесят лет была коммунистической, по этой причине, то, что в России компартия является одной из оппозиционных партий, вовсе неудивительно.

За эти годы провели ли коммунисты ревизию своих политических и экономических доктрин, дали ли оценку семидесятилетнему опыту правления своих предшественников? Нечто систематическое мы не наблюдали. По идее коммунисты должны были отказаться от многого, даже ноябрьского переворота. Но от «Манифеста коммунистической партий» отказаться они не могут, где черным по белому написано о диктатуре пролетариата. Кроме того, отказавшись от груза ленинизма, коммунисты превратились бы в современных социал-демократов, но это ниша уже занята другими политическими силами. Плюс, в России популярно именно радикальное – левое движение, разновидностью которого и является российская большевистская коммунистическая партия.

Несколько лет тому назад исполнилось сто лет октябрьского переворота. И тогда российские коммунисты не очень-то выделялись от существующей политической палитры страны. Очевидно, что в отличие от своих предшественников они не рвутся к власти всеми реальными и нереальными средствами. Компартия России является относительно умеренной политической силой.

Умные люди учатся на опыте других людей и народов. Да, в Китае сохранился коммунистический режим. Но какой ценой? Китайцы полностью отказались от экономической доктрины марксизма и ленинизма. Тут нет таких общественно-политических изгибов, как «научный атеизм». Все сводится к тому, что Китай является однопартийным государством. Как ни странно, тут произошел синтез Северной и Южной Кореи. В экономическом плане Китай напоминает Южную Корею, а в политическом — Северную…

Но китайский опыт также временный. Его можно назвать переходной политической фазой. Рано или поздно за нынешним авторитарным режимом и в Китае победит демократия. Поэтому российским коммунистам на самом деле шума не надо.

В науке, точнее в физике, движение назад–в прошлое допускается, при одном условии, что в прошлом изменить ничего нельзя.

А так, чем быстрее мы распрощаемся с прошлым, тем лучше. Прошлое уже прожито, и возвращать его не стоит. Лучше жить сегодняшним днем и будущим…