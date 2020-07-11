531 новый больной коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом, 514 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти шести пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. 14 607 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 298 человек скончались. Лечение 8 616 пациентов продолжается в больницах особого режима.