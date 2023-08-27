503 ребенка погибли, 1116 получили ранение в Украине в результате российского вторжения. Таковы данные ювенальных прокуроров Украины по состоянию на 27 августа. Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 485. В Харьковской области этот показатель составляет 299, в Киевской — 129, в Херсонской — 122, в Запорожской — 99, в Николаевской — 97, в Днепропетровской — 95, в Черниговской — 71, в Луганской — 67.

«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их уточнению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — отмечается в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины. (DW)