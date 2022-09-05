В Азербайджане приближается новый учебный год, что добавляет головной боли родителям. С нового учебного года согласно постановлению Кабинета министров, будет внедрена новая школьная форма. Родителям уже предложили на выбор несколько цветов школьной формы, а какой именно будет внедрен в учебном заведении, будет решать педагогический совет каждой школы.

Недавно министр науки и образования Эмин Амруллаев, касаясь вопроса ношения школьной формы, отметил, что каждая школа принимает решение по этому поводу на основе предлагаемых форм.

Он отметил, что школы сами принимают решение о том, должны ли их учащиеся носить в обязательном порядке школьную форму. «Шаг за шагом продвигаемся в направлении этой формы. Наша цель — объединить учащихся под единой формой», — сказал министр.

Но, к сожалению, озвученная Амруллаевым мысль о том, что целью возглавляемого им министерства объединить учащихся под единой школьной формой не выдерживает критики. Вместо внедрения единой школьной формы этот вопрос превратился в предмет дискуссий, как будто в системе образования нет иных проблем, кроме той, во что одевается школьник.

Внедренный чиновниками эксперимент по новой школьной форме уже стал болезненной темой для родителей еще до того как начался учебный год. Так, в средней школе № 259 имени Мирзы Алекбера Сабира Сабунчинского района Баку идут нешуточные дискуссии по поводу школьной формы.

Причиной этого стало размещение в Whatsаp-чатах разных классов со стороны классных руководителей эскиза новой школьной формы. Родители поспешили приобрести рубашки синего цвета согласно данному эскизу. Но после того как они стали показывать в Whatsаp-чатах приобретенные рубашки, классные руководители стали говорить о том, что в отправленных ими эскизах рубашки более светлого тона. Представьте себе ситуацию: родитель покупает рубашку синего цвета за 17-20 манатов согласно отправленному классным руководителем эскизу, а после оказывается, что он должен был выбрать рубашку светло-синего цвета.

При этом ранее менеджер по продажам Бакинского швейного дома Этибар Азимов заявил местным СМИ, что в этом учебному году они подготовили одежду в двух цветах — темно-синем и сером. То есть, речь не идет о светло-синем цвете.

Еще больше интриги добавляет факт того, что классные руководители через несколько дней поменяли свое решение и заявили о том, что рубашки должны быть синего цвета. А за это время часть родителей уже успела поменять приобретенные рубашки на изделия светло-синего цвета.

При этом классные руководители ребром поставили вопрос о том, что несоответствие цветов школьной формы станет причиной недопуска учащихся в школу. Директора школ и классные руководители наверняка не знакомы с Конституцией страны, 42-я статья которой предоставляет гражданам страны право получения образования. Причем, получение среднего образования является обязательным.

Вроде ситуация объясняется довольно просто. Налицо ошибка классных руководителей, которая привела родителей в замешательство и дополнительным расходам. Но признавать свою ошибку классные руководители не хотят, а винят в этом родителей….