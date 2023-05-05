5-6 мая ожидается метеоритный поток под названием «Эта-Акварид».

Как сообщили # на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), «Эта-Акварид» — это метеорный поток уровня выше среднего. Интенсивный метеорный поток (до 50 метеоров в час) будет наблюдаться преимущественно в Южном полушарии. А в Северном полушарии будет наблюдаться около 30 метеоров в час.