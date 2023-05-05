5-6 мая ожидается метеоритный поток под названием «Эта-Акварид».
Как сообщили # на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), «Эта-Акварид» — это метеорный поток уровня выше среднего. Интенсивный метеорный поток (до 50 метеоров в час) будет наблюдаться преимущественно в Южном полушарии. А в Северном полушарии будет наблюдаться около 30 метеоров в час.
Поток идет с 15 апреля по 27 мая, а наибольшее количество метеоров можно наблюдать с 3 по 10 мая. Поток получил название от созвездия Водолей, в котором находится его радиант (то есть точка на небе, из которой визуально вылетают метеоры). К утру он виден на юго-востоке невысоко над горизонтом.