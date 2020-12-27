48 американцев обвиняются в убийстве генерала Сулеймани в Багдаде

Число виновных в убийстве командующего подразделением «Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани увеличилось до 48 человек.

Как сообщает IRNA, об этом заявил официальный представитель народного штаба по годовщине мученичества генерала Сулеймани Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

Он выразил надежду на вынесение решения судом и эффективные судебные меры по делу убийства генерала Сулеймани в ближайшее время.

Амир-Абдоллахиан заявил на пресс-конференции по судебным и правовым мерам для противостояния виновным в убийстве генерала Сулеймани, что судебные власти Ирана уделяют серьезное внимание этому вопросу.

По его словам, что число американцев, виновных в убийстве иранского генерала, увеличилось с 45 до 48 человек.

Генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января по приказу Дональда Трампа в результате авиаудара ВВС США вблизи международного аэропорта в Багдаде.

| 2020-12-27T15:46:10+04:00 27 декабря 2020, 17:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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