352 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено 352 новых случая заражения коронавирусом, 196 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти двух пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 9 570 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 5 309 человек вылечились, 115 – скончались, 4 146 – продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки было проведено 7 505 тестов на выявление новых случаев заражения, за истекший период – 375 759.