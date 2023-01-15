Интервью # с председателем Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикметом Джавадовым:

— Скоро исполнится год с момента начала широкомасштабного вторжения российской армии в Украину. Какие настроения царят в украинском обществе?

— В наши дни украинский народ демонстрирует всему миру яркий пример самоотверженной борьбы за будущее своей государственности. Вероломный враг не смог добиться поставленных перед собой военных задач и был вынужден подавлять волю к сопротивлению путем совершения многочисленных военных преступлений против мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

Все украинцы жаждут долгожданной победы над врагом. Ими движет желание поскорее освободить свои земли и наказать военных преступников. Еще в конце прошлого года президент Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. Полагаю, что рано или поздно Россия проиграет войну и будет вынуждена согласиться на справедливые условия Украины.

Высокий дух украинского народа и усиленная военная и финансовая помощь Запада позволяет стране стойко сопротивляться и предпринимать успешные контрнаступательные операции. О том, что Россия проиграла эту войну стало ясно с первых дней ее вероломного вторжения. Хваленная российская армия так и не смогла захватить какой-нибудь крупный украинский город, кроме Херсона, из которого она впоследствии бежала.

Российская агрессия очень сильно сплотила украинское общество. Уже с первых дней войны чувствовалась высокая организованность и сплоченность граждан Украины. А сегодняшние умонастроения говорят о высоком духе и стремлении одержать победу над вероломным врагом. Украинцы очень верят своему президенту Владимиру Зеленскому и его команде, всячески поддерживают его шаги. Лидерские качества Зеленского сыграли видную роль в этом процессе. Полагаю, что это важный элемент во взаимосвязи народа и власти. Доверие украинцев к власти очень усилилось после начала войны. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает и поддерживает украинский народ в его священной борьбе за право быть независимой страной.

— Как осуществляется деятельность азербайджанской диаспоры Украины в военное время?

— Естественно война нарушила привычный уклад жизни по всей Украине. Азербайджанцы компактно проживают во всех областях Украины, в том числе и в восточных регионах страны. В первые дни агрессии азербайджанская диаспора взяла на себя организацию и координацию процесса эвакуации. Этот процесс коснулся только женщин и детей из азербайджанских семей, а мужчины активно включились в борьбу с врагом.

В настоящее время сотни азербайджанцев сражаются на фронте. 35 азербайджанцев пали смертью храбрых, а один наш соотечественник по имени Кирилл Агасиев удостоился звания Национальный герой Украины.

Кроме того, представители азербайджанской диаспоры в местах проживания активно помогают местному населению, пострадавшему от агрессии, обеспечивая их продовольствием и медикаментами. Не забывают они и об армии. На нужды армии азербайджанские бизнесмены ежемесячно переводят деньги. Мы все граждане Украины и как все представители этой гостеприимной земли хотим, чтобы наши оккупированные территории были возвращены, а государство процветало и развивалось.

На днях я получил гражданство Украины. Отмечу, что я переехал сюда в 2004 году, а спустя восемь лет стал во главе Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ). У меня была возможность принять гражданство Украины еще с 2009 года, но именно сейчас, в эти трудные для страны дни, в качестве гражданской позиции я принял украинское гражданство. Моя безграничная вера в это государство и народ не заставляет меня сомневаться в прекрасном будущем Украины.

— Получив гражданство Украины, вы теперь сможете участвовать в политической жизни страны…

— Совершенно верно. Если ранее я был активным только в общественных процессах, то после получения гражданства смогу активно включиться и в политику. Я был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства, что позволило мне найти новых единомышленников и друзей. Я верил и верю в будущее Украины и поэтому веду активную информационную войну, провожу акции по гуманитарной поддержке мирного населения и армии. После завершения войны, а я верю, что 2023 год станет решающим в этом отношении, украинцы начнут восстанавливать и укреплять свое государство. В этом процессе будет заметна и роль азербайджанской диаспоры.

— В последнее время в азербайджанских СМИ Украина упоминалась также как страна, в которой проходил суд над ветераном Второй Карабахской войны Мисиром Гасымлы. Что вы можете сказать по поводу приговора над ним?

— Это резонансное дело разделило азербайджанское общество на два лагеря: одни считают Мисира Гасымлы виновным, другие – жертвой клеветы. ОДАУ является всеукраинской общественной организацией и не в нашей компетенции утверждать о виновности или не виновности кого-либо. В Украине существует независимая судебная система. ОДАУ защищала в судах интересы десятков азербайджанцев, добивалась их оправдания, смягчения меры пресечения на домашний арест и освобождения на поруки. Мы продолжали и продолжаем защищать права проживающих в Украине азербайджанцев потому, что это является одной из главных целей ОДАУ. Мы всегда находимся на страже прав и интересов азербайджанцев, находящихся на территории Украины.

Касаемо Мисира Гасымлы и его друга Субхана Гулиева, то наши адвокат и переводчик принимали участие на свыше 30 судебных заседаниях по данному уголовному делу. Общаясь с азербайджанскими СМИ, я неоднократно заявлял о том, что ОДАУ защищает их права и в скором времени будет рассмотрена апелляционная жалоба, поданная нашим адвокатом по делу Гасымлы и Гулиева. Адвокат от ОДАУ Анатолий Волков проделал огромную работу, выявил множество процессуальных нарушений в их деле. Ситуацию отягощало агрессивное поведение подсудимых. Несмотря на это ОДАУ продолжает защищать права вышеназванных лиц и, как я уже выше отметил, подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой состоится в ближайшее время.

— Каким вы видите будущее Азербайджана и Украины?

— Обе страны объединяет одинаковая судьба и выпавшие нелегкие испытания из-за нарушения территориальной целостности. Азербайджан смог вернуть Карабах. Верю, что в ближайшие годы Украина освободит все свои оккупированные территории, включая и Крым, а флаг Азербайджана будет развеваться и в Ханкенди. Желаю, чтобы на территории наших стран не было никакой вражеской армии, даже той которая прикрывается именем миротворцев.

Полагаю, что опыт обеих стран будет взаимодополнять друг друга в деле развития и укрепления государственности, восстановления освобожденных территорий и углубления межгосударственного сотрудничества. Чем сильнее будет наша государственность, усилена борьба с преступностью, обеспечена защита прав граждан, искоренена пятая колонна, которая присутствует в госструктурах и диаспоре, тем крепче мы станем.