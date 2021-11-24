По меньшей мере 27 мигрантов погибли у берегов Франции в результате крушения лодки, на которой они пытались пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании.

Об этом, как передает ТАСС, сообщили в среду во французской полиции.

Французские спасатели ведут поиск пропавших без вести мигрантов с лодки, которая в среду затонула в проливе Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря.

В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета и три катера. По предварительным данным префектуры, всего в лодке находилось около 50 человек, планировавших пересечь пролив, чтобы добраться до Великобритании.