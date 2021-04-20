24 военнослужащих ВС Азербайджана считаются пропавшими без вести

С первого дня Отечественной войны органами Военной прокуратуры Азербайджана были созданы центры в Физулинском районе, Бейлагане, Барде, Евлахе и Гяндже с целью обследования тел наших военнослужащих, погибших в боях, отправки останков родным для подготовки и захоронения в соответствии с религиозными традициями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры страны.

Было отмечено, что до сих пор были обследованы и идентифицированы тела 2 889 шехидов.

Тела 1 481 из них были идентифицированы исключительно следственным путем (379 — с помощью анализа ДНК и проведения соответствующих экспертиз, 1 022 — с помощью отпечатков пальцев) и переданы родственникам.

«В настоящее время на территории Тертерского, Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Ходжалинского районов, а также города Шуша поисковыми группами проводятся поисковые работы с целью установления местонахождения 24 пропавших без вести военнослужащих», говорится в информации Военной прокуратуры.

Отмечается, что в горной цепи Муров работы отложены до момента, когда возникнут благоприятные природные условия.

«В то же время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по версиям нахождения этих военнослужащих в плену или наличия их останков у противоположной стороны, общественность будет регулярно информироваться о результатах», — отмечается в информации.