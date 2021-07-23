Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. Об этом сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

По его словам, 23 июля дан старт избирательной кампании по выборам главы государства.

В феврале Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса Республики Узбекистан одобрил поправку к закону, согласно которой президентские выборы переносятся с декабря на октябрь.

Согласно новому положению, президентские выборы, которые ранее планировалось провести в первое воскресенье после 20 декабря, должны состояться в первое воскресенье после 20 октября.

Главу государства в Узбекистане выбирают раз в пять лет.

На последних президентских выборах в декабре 2016 года победу одержал Шавкат Мирзиёев, набравший 88,61 процента голосов.