За последние 4 года автомобили предоставлены до 1450 инвалидам войны, а в целом за прошедший период автомобилями обеспечены 7400 инвалидов войны.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказал председатель Агентства по социальным услугам Вугар Бехбудов.

По его словам, в этом году инвалидам войны предоставлено 50 автомобилей, после 44-дневной Отечественной войны – 200 автомобилей, а всего за прошедший период 7400 автомобилей.

«20 автомобилей отправлены в Нахчыванскую АР для лиц категории, имеющих льготы. В поствоенный период более 450 семьям шехидов инвалидам войны предоставлены путевки в санаторно-курортные и лечебные центры, 41 инвалид войны прошел профреабилитацию», — отметил Байрамов.