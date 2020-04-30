20 тысячам человек отказано в единовременной помощи

20 тысячам человек с двумя или более объектами недвижимости отказано в единовременной выплате.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, было установлено, что 20 000 граждан из числа подавших заявление на единовременную выплату (190 манатов) предназначенную для малообеспеченных безработных лиц и неформально занятых, потерявших работу в связи с режимом карантина, имеют два или более объектов недвижимости.

На основании информации, полученной из базы данных Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, в единовременной выплате было отказано тем гражданам, у которых было обнаружено два или более объекта недвижимости. Об этом им были отправлены СМС-уведомления. Среди них имеются люди владеющие пятью, 10-ю и даже более чем 40-а единицами недвижимости.

Заявления на получение единовременной помощи обрабатываются и анализируются на основе информации, полученной в общей сложности от 25 электронных информационных систем, принадлежащих различным государственным органам, и соответственно принимаются объективные решения. Единовременная выплата не назначается тем, кто не соответствует критериям определения малоимущего человека, пояснили в министерстве.

Следует отметить, что по состоянию на 27 апреля единовременная выплата выдана 400 000 человек.

Процесс рассмотрения заявок на единовременную выплату продолжается и ее получат еще 200 000 человек.