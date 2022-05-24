Двадцать стран решили предоставить Украине дополнительную военную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин после очередной встречи «Контактной группы по обороне Украины». «Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы, танки и другие бронированные средства передвижения», — сказал он. Ряд других стран, по словам Остина, взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных.

Остин поблагодарил Чехию за помощь Украине, включая недавнюю передачу вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем, и Данию — за решение отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет «Гарпун» и боеприпасы к ней. Кроме того, шеф Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Британии в координации передачи военной помощи для Украины. (DW)