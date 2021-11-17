2 200 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Азербайджана.

После установления инвалидности посредством электронной системы в проактивном порядке ветеранам назначены социальные выплаты.

Подведомственное министерству Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации совместно с соответствующими структурами проводит последовательную работу в этом направлении.

«Особое внимание уделяется состоянию здоровья участников Отечественной войны.

Проводится визуальный осмотр военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне, документальная работа по определению степени их инвалидности.

Для этого на первом этапе в электронную систему вносится информация, полученная из военно-врачебных комиссий министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы (справки, подтверждающие получение ранения на военной службе) и направления в лечебно-профилактические учреждения (форма 88).

Затем Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации определяет степень инвалидности», — сообщает министерство.