190 манатов не для всех: фермеры вынуждены отдавать в аренду свои земли чиновникам

Великий Азербайджан оказался во власти 190 манатов. Все эти лозунги «взвейтесь да развейтесь» оказались пшиком? Не хотелось бы в это верить, однако цифры говорят об обратном.

Так, 7 апреля 2020 года заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов распространил заявление в связи с предоставлением единовременных выплат в размере прожиточного минимума (190 манатов) лицам, зарегистрированным в качестве безработных во время пандемии.

«Согласно закону, безработным является лицо трудоспособного возраста, который не имеет работы и дохода, зарегистрирован как безработный и имеет трудоспособный возраст. Наемные (по трудовому договору) работники, работающие по гражданско-правовым (служебным) контрактам; предприниматели, те, кто владеет долей сельскохозяйственных земель, члены семейных ферм; студенты заочной формы обучения и другие не могут быть зарегистрированы как безработные, потому что они считаются занятыми», — отметил Талыбов.

Как становится ясно из слов Талыбова, граждане, которые владеют земельным участком, не могут претендовать на госпомощь. В глазах закона они – предприниматели. А на самом деле… Обратимся к экспертам.

Как рассказал # эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли, в 1996 году в результате земельной реформы азербайджанские фермеры были обеспечены долями сельскохозяйственных земель — паевыми участками. Но для превращения паевых земель в источник существования фермеров необходимо обеспечить их удобрениями и техникой. По мнению эксперта, также необходимо создать систему ирригации для того, чтобы фермеры могли своевременно орошать эти земли.

«Лишенные техники, удобрений и ирригационной системы, фермеры вынуждены продавать свои паевые земли за бесценок чиновникам или отдавать им же в аренду. Сегодня общая площадь пригодной для пахоты земель составляет 1 миллион 700 тысяч гектаров. Так 600- 700 тысяч гектаров этой земли уже находится в собственности высокопоставленных чиновников. И эта тенденция продолжается. Фактически в нашей стране полтора миллиона сельских жителей являются безработными», — сообщил Вахид Магеррамли.

Его слова подтверждает и фермер из Шамкира Шохрат Мамедов, который отметил, что основной проблемой в селе является слабое развитие ирригационной системы. «Очень часто наши урожаи гибнут из-за отсутствия воды. Другой проблемой является недостаток тракторов и комбайнов. Всю эту технику можно получить в Агролизинге. Но руководство этого ведомства предъявляет фермерам невыгодные условия. Поэтому нам приходится обращаться к частникам, которые с помощью собственной техники проводят вспашку и уборку урожая», — сказал Шохрат Мамедов.

Как отметил Мамедов, исходя из вышесказанных трудностей многие фермеры не выдерживают и продают или же отдают в аренду чиновникам свои паевые земли.

По словам председателя Союза фермеров Садыха Муртузаева, фермеров просто поставили в такие невыгодные условия, что они вынуждены отказываться от своих земельных участков. Сегодня, как утверждает Муртузаев, фермеры превратились в безработных.

Согласны ли с этими обвинениями на местах? Мы обратились в Исполнительные власти двух регионов Азербайджана, представителям которых адресовали вышеупомянутые обвинения.

Как заявил руководитель информационного отдела Исполнительной власти Дашкесанского района Вугар Мамедов, «подобные обвинения не соответствуют действительности. На территории Дашкесанского района паевые земли находятся в собственности фермеров».

Заведующий информационным отделом исполнительной власти Хачмаза Рамиз Гафланов также не согласен с высказываниями о том, что большая часть паевых земель перешла в собственность чиновников. «На территории Хачмаза паевыми землями владеют фермеры», — заявил Рамиз Гафланов.

В принципе мы понимали, что представители ИВ никогда не раскроют реальное положение дел, если оно не соответствует «политике партии и правительства», но все-таки требование объективного журналистского расследования, в котором должны быть мнения всех сторон, еще никто не отменял. А реальность такова, что сегодня в Азербайджане многие владельцы паевых земель фактические не владеют или же не кормятся за счет земли, и они тоже должны получить госпомощь как безработные.

Кстати, не только сельские жители не могут получить единовременную выплату по безработице. Недавно в # обратилась одна из наших читательниц. «Я проживаю в Баку. Мне – домохозяйке отказывают в получении единовременной выплаты, мотивируя это тем, что в районе на мое имя есть земельный участок, который достался в наследство от отца. Я нахожусь в стесненных условиях и очень нуждаюсь в деньгах. Но даже не могу продать свой земельный участок, потому, что в связи с карантином не могу покинуть место жительство в Баку. И что же мне – «»землевладелице», кушать во время карантина?» — вопрошает она…

Не верится, что представители соответствующих структур не знают реальное положение дел.

Был такой фильм советской эпохи: «За бедного гусара замолвите слово». И проецируя сюжет фильма на азербайджанские реалии, хочется спросить: «кто-то замолвит слово за наших безработных фермеров»? Или про 190 манатов им можно забыть. Это же мелочи, правда?